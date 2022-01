Sci alpino | Shiffrin negativa | gareggerà a Zagabria

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ci sarà anche la campionessa statunitense Mikaealanello slalom speciale di, domani, martedì 4 gennaio. Positiva al COVID-19 alla vigilia delle gare di Lienz, in Austria, subito dopo Natale,è stata posta in quarantena. Il successivo tampone di controllo ha dato esito negativo consentendole così di gareggiare in Croazia. Il suo nome infatti è già stato posto insieme a quelli delle altre atlete per l’estrazione dei pettorali di partenza. SportFace.

La nostra connazionale saluta momentaneamente la squadra dopo aver disputato l'appuntamento austriaco di Lienz , manifestazione che ha segnato il ritorno in Coppa del Mondo dopo due anni d'assenza ...PROGRAMMA COPPA DEL MONDO WENGENMartedì 11 gennaio 12.30 Prima prova cronometrata discesa libera maschile Mercoledì 12 gennaio 12.30 Seconda prova cronometrata discesa libera maschile Giovedì 13 gennaio 12.30 SuperG ...La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Zagabria per il consueto slalom di inizio anno. Sulla Crveni Spust della capitale croata Petra Vlhova sarà la donna da battere stando ai responsi ...Nel giorno dell'annuncio del ritorno in azione dell'americana Mikaela Shiffrin continuano gli aggiornamenti in merito alle rinunce che ci saranno in quel di Zagabria per la prova di slalom valida per ...