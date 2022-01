Sci alpino | Mikaela Shiffrin torna in gara nello slalom di Zagabria! Tampone negativo per l’americana

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Domani martedì 4 gennaio riparte la Coppa del Mondo di scifemminile con lodi Zagabria. Tornerà a competere nella disciplina la leader della classifica generale, fermata dal Covid prima dell’appuntamento di Lienz ma già negativizzatasi e dunque pronta a scendere in pista. La statunitense ha saltato due sole gare senza perdere il pettorale rosso tra le porte strette, mentre la rivale Petra Vlhova è ormai distanziata nella graduatoria dedicata ai pali snodabili.si presenterà al cancelletto di partenza forte delle sue quattro vittorie archiviate sul pendio con l’occasione di staccare come numero di successi complessivi Marlies Schild. Occasione ghiotta dunque quella a disposizione di “Her Majesty” per infliggere ulteriore margine alle rivali di Coppa del Mondo. ...