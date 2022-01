Sci alpino: il superg cancellato a Bormio sarà recuperato a Wengen (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il superg cancellato a Bormio lo scorso 30 dicembre sarà recuperato a Wengen il prossimo 13 gennaio. Questo il nuovo programma del weekend di Wengen (13-16 gennaio):giovedì 13 gennaio: superg; venerdì 14 gennaio e sabato 15 gennaio: discesa libera; domenica 16 gennaio: slalom speciale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Illo scorso 30 dicembreil prossimo 13 gennaio. Questo il nuovo programma del weekend di(13-16 gennaio):giovedì 13 gennaio:; venerdì 14 gennaio e sabato 15 gennaio: discesa libera; domenica 16 gennaio: slalom speciale. SportFace.

