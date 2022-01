Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Zagabria: solo due podi targati Manuela Moelgg e Nicole Gius (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile battezza il 2022 con lo slalom di Zagabria, fissato per il 4 gennaio sulla pista denominata Crveni Spust. Marlies Schild e Mikaela Shiffrin condividono il record di quattro vittorie a testa sulle nevi croate, mentre le azzurre non sono mai riuscite ad archiviare un successo in questa località. Nicole Gius vanta una seconda posizione raggiunta nel 2009 dietro alla tedesca Maria Riesch, due anni dopo invece fu Manuela Moelgg ad issarsi in terza piazza proprio dietro a Riesch e Schild. Da allora si è aperta una striscia di otto gare senza acuti tricolore che difficilmente verrà interrotta poiché il livello attuale delle nostre slalomiste non è proprio esaltante. La stessa Moelgg venne relegata al quarto posto ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di scibattezza il 2022 con lo slalom di, fissato per il 4 gennaio sulla pista denominata Crveni Spust. Marlies Schild e Mikaela Shiffrin condividono il record di quattro vittorie a testa sulle nevi croate, mentre le azzurre non sono mai riuscite ad archiviare un successo in questa località.vanta una seconda posizione raggiunta nel 2009 dietro alla tedesca Maria Riesch, due anni dopo invece fuad issarsi in terza piazza proprio dietro a Riesch e Schild. Da allora si è aperta una striscia di otto gare senza acuti tricolore che difficilmente verrà interrotta poiché il livello attuale delle nostre slalomiste non è proprio esaltante. La stessavenne relegata al quarto posto ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - RSIsport : ?????? Camille Rast, Aline Danioth e Mélanie Meillard sono risultate positive al COVID-19 e non scenderanno in pista n… - MammaCipolli : Dal 1° gennaio assicurazione obbligatoria sulle piste da sci alpino. Con #columbusassicurazioni puoi sottoscrivere… - OA_Sport : #SCIALPINO I precedenti dell’Italia a Zagabria: un podio per Alex Vinatzer, ultimo successo nel 2017 - zazoomblog : Sci alpino slalom maschile Zagabria 2022 in tv: programma orari e diretta streaming - #alpino #slalom #maschile… -