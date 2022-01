Samsung presenta al CES 2022 tre nuovi monitor per giocare e lavorare

Advertising

GameXperienceIT : Samsung presenta un nuovo SSD PCIe 5.0 con il doppio della velocità rispetto a PS5 - Tech4D_ : Samsung presenta ZamStar: una chitarra didattica smart con guide LED - pianetacellular : @Samsung presenta #HDR10PlusGaming, standard CHE porta il supporto dell'#HDR10Plus, ad oggi limitato ai contenuti… - splendidum1 : Samsung presenta il nuovo Galaxy Tab A8 -

Smart Monitor M8 Odyssey Neo G8 non è però l'unico monitor sfornato da, ecco infatti Smart ... Il nuovo Smart Monitor M8 32" (M80B) sicon uno spessore di 11,4 mm , di tre quarti ......pannello appartiene alla seconda generazione di display a basso consumo E5 Super AMOLED e... f/2.4 50MP Sony IMX707, OIS, 1/1,28 Ultra grandangolare da 50MPJN1 Teleobiettivo da 50MP ...Il Samsung Gaming Hub è la nuova interfaccia presentata dall'azienda coreana al CES 2022, che consente fra le altre cose di giocare in streaming oppure su PC e console utilizzando lo stesso ...Samsung ha presentato in vista del CES i nuovi TV Neo QLED 2022, con nuove funzioni e prestazioni significativamente migliorate.