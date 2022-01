Salvini alla frutta 'denuncia' una rissa tra migranti, ma i social lo bocciano: 'Pensa ai tuoi banditi' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Salvini alla disperazione: i sondaggi calano, le sue balle politiche incantano sempre di meno e sui social c'è la concorrenza di Giorgia Meloni che se la prende con tutto e tutti mentre la pancia ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 gennaio 2022)disperazione: i sondaggi calano, le sue balle politiche incantano sempre di meno e suic'è la concorrenza di Giorgia Meloni che se la prende con tutto e tutti mentre la pancia ...

Advertising

LegaSalvini : ?? ++ MIGRANTI, ASSEGNATO IL PORTO DI AUGUSTA ALLA GEO BARENTS CON 558 A BORDO ++ #Salvini: Nave norvegese con 558… - LegaSalvini : *SALVINI: “SOLIDARIETÀ A SILVIA SARDONE PER LE MINACCE DOPO IL NO ALLA MOSCHEA, SALA COSA DICE?”* “Insulti e minac… - Straccia2 : RT @globalistIT: Come si è ridotto assediato dai negazionisti e da qualcuno che non gliela fa passare liscia #Salvini - mrtrevi : RT @LeoBollino: Berlusconi che ha pagato la Mafia Palermitana per vent'anni andare alla commemorazione di Falcone e Borsellino da President… - Straccia2 : Salvini alla frutta ‘denuncia’ una rissa tra migranti, ma i social lo bocciano: “Pensa ai tuoi banditi”… -