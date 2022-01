Salto con gli sci, Torneo dei Quattro Trampolini 2022 Innsbruck: nelle qualificazioni Kobayashi primo. 27º Bresadola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si è concluso il round di qualificazioni al trampolino Bergisel HS130, ad Innsbruck (Austria), valido per la terza tappa del Torneo dei Quattro Trampolini 2021/2022. 78 gli atleti in gara, di cui 50 hanno staccato il pass per la fase successiva, in programma domani, 4 gennaio, alle ore 13:30. A chiudere davanti a tutti è stato il fuoriclasse giapponese Ryoyu Kobayashi, vincitore delle precedenti prove ad Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen. Il totale dei suoi punti è stato di 132.7 davnti di 1.4 rispetto ai 131.3 dell’austriaco Jan Hoerl, secondo. Terzo, con 127.8 punti lo svizzero Killian Peier. Passa al turno successivo anche l’italiano Giovanni Bresadola, 27º con 106.4 punti. Nulla da fare per Alex Insam, 62º con 88.1 punti. Esclusioni eccellenti in ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si è concluso il round dial trampolino Bergisel HS130, ad(Austria), valido per la terza tappa deldei2021/. 78 gli atleti in gara, di cui 50 hanno staccato il pass per la fase successiva, in programma domani, 4 gennaio, alle ore 13:30. A chiudere davanti a tutti è stato il fuoriclasse giapponese Ryoyu, vincitore delle precedenti prove ad Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen. Il totale dei suoi punti è stato di 132.7 davnti di 1.4 rispetto ai 131.3 dell’austriaco Jan Hoerl, secondo. Terzo, con 127.8 punti lo svizzero Killian Peier. Passa al turno successivo anche l’italiano Giovanni, 27º con 106.4 punti. Nulla da fare per Alex Insam, 62º con 88.1 punti. Esclusioni eccellenti in ...

