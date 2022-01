Salto con gli sci, terminata in anticipo la qualificazione a Pechino 2022. Italia con 2 posti. Incognita Norvegia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel Salto con gli sci femminile, la qualificazione ai Giochi olimpici di Pechino 2022 si è di fatto conclusa con un paio di settimane di anticipo. Le tappe giapponesi previste a Sapporo (7-9 gennaio) e Zao (13-15 gennaio), cancellate a causa delle rigide normative nipponiche anti-Covid in tema di ingresso nel Paese del Sol Levante, non saranno recuperate. Di conseguenza le competizioni di Ljubno sono state le ultime a cadere nel periodo valido per stabilire i contingenti nella manifestazione a Cinque cerchi. Andiamo, pertanto, a ricapitolare la situazione. I posti messi in palio nella versione femminile del Salto con gli sci sono 40, con un limite massimo di 4 per nazione, che saranno distribuiti come segue.4 PETTORALI SLOVENIA, AUSTRIA, Norvegia, ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelcon gli sci femminile, laai Giochi olimpici disi è di fatto conclusa con un paio di settimane di. Le tappe giapponesi previste a Sapporo (7-9 gennaio) e Zao (13-15 gennaio), cancellate a causa delle rigide normative nipponiche anti-Covid in tema di ingresso nel Paese del Sol Levante, non saranno recuperate. Di conseguenza le competizioni di Ljubno sono state le ultime a cadere nel periodo valido per stabilire i contingenti nella manifestazione a Cinque cerchi. Andiamo, pertanto, a ricapitolare la situazione. Imessi in palio nella versione femminile delcon gli sci sono 40, con un limite massimo di 4 per nazione, che saranno distribuiti come segue.4 PETTORALI SLOVENIA, AUSTRIA,, ...

