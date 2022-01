Salmo contro Fedez: il nuovo dissing nella canzone mai pubblicata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Salmo ha realizzato un dissing contro Fedez che però non ha mai potuto pubblicare. A raccontare la storia è stato il rapper su Instagram. “Ho scritto una canzone che non è mai uscita perché il ritornello è campionato da un ragazzo americano il quale non mi ha dato il permesso di pubblicarla, quindi vattene a F“. Ha dichiarato Salmo che ha anche specificato di non aver scritto neanche la seconda strofa, ma solo la prima, che recita così: “Problemi con tutti, problemi con tutti, problemi con tutti, il problema sei tu!“. Allusione piuttosto palese a Fedez ed al brano Problemi con tutti (Giuda). Ho problemi con tutti Problemi con tutti Problemi con tutti Per ogni Giuda un Gesù Per ogni bandito una macchina blu Ecco il video: Salmo e ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 gennaio 2022)ha realizzato unche però non ha mai potuto pubblicare. A raccontare la storia è stato il rapper su Instagram. “Ho scritto unache non è mai uscita perché il ritornello è campionato da un ragazzo americano il quale non mi ha dato il permesso di pubblicarla, quindi vattene a F“. Ha dichiaratoche ha anche specificato di non aver scritto neanche la seconda strofa, ma solo la prima, che recita così: “Problemi con tutti, problemi con tutti, problemi con tutti, il problema sei tu!“. Allusione piuttosto palese aed al brano Problemi con tutti (Giuda). Ho problemi con tutti Problemi con tutti Problemi con tutti Per ogni Giuda un Gesù Per ogni bandito una macchina blu Ecco il video:e ...

