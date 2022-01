Salerno | volontario del 118 arriva sul luogo di un incidente e trova la sorella in fin di vita Cerca di rianimarla ma lei muore poco dopo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) È andato a soccorrere due vittime di unstradale e ha scoperto che una delle due era sua, di 15 anni. La sera del primo del primo gennaio è successo a undi 18enne dell’Avis di Pellezzano, non lontano da. La ragazza era a bordo di un motorino con un amico più grande: viaggiavano su una Beverly 250 e stavano percorrendo una strada di circa un chilometro che collega alcune delle frazioni del comune di Pellezzano. Il ragazzo che era alla guida ha perso all’improvviso il controllo del mezzo, finito poi fuori strada contro un palo della segnaletica stradale. Entrambi sono morti a seguito dell’impatto. “Nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza, e con tutta la rabbia, che hai in ...

Advertising

rtl1025 : ?? Volontario del 118 arriva sul luogo di un incidente stradale, a #Salerno, e prova a rianimare una ragazza coinvol… - SkyTG24 : Salerno, volontario 118 arriva sul luogo di un incidente stradale e scopre sorella morta - Piergiulio58 : Salerno, volontario 118 su luogo di un incidente scopre sorella morta. - Affaritaliani : Salerno, incidente mortale. Volontario 118 disperato, a terra c'era la sorella - infoitinterno : Incidente a Salerno, Ilaria soccorsa dal fratello volontario: «Perdonami» -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno volontario

...del 118, non poteva immaginare che a terra priva di vita avrebbe trovato la sorella. E' accaduto nel giorno di Capodanno a Pellezzano, in provincia di. ragazzo ha fatto di tutto ...Due giovani che viaggiavano su uno scooter sono morti a Pellezzano, in provincia di. 'Nessuno mai - scrive il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - avrebbe voluto e ...del 118 ...Quando è arrivato sul luogo dell’incidente Francesco Bove, volontario del 118, non poteva immaginare che a terra priva di vita avrebbe trovato ...Sabato sera, un volontario dell’Avis di Pellezzano (Salerno) , Francesco Bove , si è trovato a dover soccorrere la sorella 15enne Ilaria, rimasta coinvolta in un grave incidente nel quale ha perso la ...