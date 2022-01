Salernitana | il nuovo proprietario sarà Iervolino | “Atalanta e Sassuolo modelli da seguire”

(Di lunedì 3 gennaio 2022)Danilo(fondatore dell’Università telematica Pegaso) ildel club granata.Danilo(imprenditore 43enne di Palma Campania) ildella. I trustee incaricati di cedere le quote societarie del club hanno infatti accettato l’offerta del fondatore dell’Università telematica Pegaso, scongiurando in extremis l’incubo esclusione dal campionato di Serie

Una settimana, al massimo due per portare in porto la trattativa e diventare ufficialmente ilproprietario della. Stamattina ci sarà il primo passo formale: il bonifico della ...Dopo gli ennesimi casi nello spogliatoio, e soprattutto ildecreto legge emanato dal governo, ... Tra le società più colpite la, con sei giocatori positivi, gli unici a salvarsi al ...L’esterno gialloblù, raggiunto dai colleghi de L’Arena, ha toccato diversi temi interessanti Il 2021, l’anno nuovo e non solo: sono parecchi gli argomenti toccati da Darko Lazovic durante la lunga int ...Il nuovo patron della Salernitana, Danilo Iervolino, si è concesso a La Gazzetta dello Sport: “Sono un sognatore, la mia è una scommessa e non una follia. Ribery? È ...