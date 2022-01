Salernitana, il nuovo presidente Iervolino: «Sono un sognatore che non molla mai» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le prime parole del nuovo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, rilasciate a La Gazzetta dello Sport. Il ‘salvatore’ dei Granata ha parlato un po’ di tutto: dalla situazione attuale, fino ai dirigenti e ai giocatori. «Sono un neofita che sta per inaugurare una stagione di grande responsabilità, ma che si annuncia anche entusiasmante: di questo ne Sono pressoché certo. Questa responsabilità la vivo con la serenità di chi si appresta a gestire una società storicamente importante, che ha attorno a sé la passione e l’affetto di una città intera». Sul futuro del ds Fabiani. «Nei prossimi giorni farò un approfondimento. Ai tifosi prometto di fare un mercato per mettere mano alle potenzialità della squadra. A gennaio è tradizionalmente un mercato di riparazione, servirà ... Leggi su footdata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le prime parole deldella, Danilo, rilasciate a La Gazzetta dello Sport. Il ‘salvatore’ dei Granata ha parlato un po’ di tutto: dalla situazione attuale, fino ai dirigenti e ai giocatori. «un neofita che sta per inaugurare una stagione di grande responsabilità, ma che si annuncia anche entusiasmante: di questo nepressoché certo. Questa responsabilità la vivo con la serenità di chi si appresta a gestire una società storicamente importante, che ha attorno a sé la passione e l’affetto di una città intera». Sul futuro del ds Fabiani. «Nei prossimi giorni farò un approfondimento. Ai tifosi prometto di fare un mercato per mettere mano alle potenzialità della squadra. A gennaio è tradizionalmente un mercato di riparazione, servirà ...

Advertising

Gazzetta_it : Salernitana, Danilo Iervolino nuovo proprietario: conferma dalla FIGC - davideinno85 : RT @CalcioFinanza: Bfc Media vola in Borsa dopo l’accordo per il controllo della società editoriale da parte di Danilo #Iervolino, nuovo pa… - iosonorossoblu : Avete saputo che la Salernitana vorrebbe Caceres? Un nuovo lido per El guerrero, un nuovo spogliatoio da buttare gambe all'aria ?? - infoitsport : Salernitana, il nuovo patron Iervolino: 'A gennaio mercato di riparazione, serve attenzione' - TuttoSalerno : La Salernitana rinasce, parola di Iervolino: cifre, idee e piani del nuovo numero uno granata -