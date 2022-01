Sabrina Salerno | “Devo fermarmi…” | le sue foto incendiano i fan

Leggi su ck12

(Di lunedì 3 gennaio 2022)su Instagram lascia a bocca aperta i tantissimi fan dell’intramontabile diva che piace a tutti Oltre l’età anagrafica e ogni epoca. Quando negli anni Ottantafaceva innamorare tanti italiani per la sua bellezza e il fisico mozzafiato si viveva in un altro periodo con l’Italia ben diversa dall’attuale.Instagram)Ne è passato di tempo ma l’attrice e cantante genovese non passa mai di moda e oggi fa perdere la testa ai figli di chi era giovane trent’anni fa. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre un milione e centomila followers e ogni volta che pubblica uno scatto fa incetta di cuoricini. In queste settimane è stata ancora una volta al sotto i riflettori per la sua partecipazione a Ballando con ...