"Romano intervistato così". Sfottò a Prodi: occhio al sottofondo molesto apparso durante il Tg1 | Video (Di lunedì 3 gennaio 2022) Piccolo inconveniente per Romano Prodi. intervistato nella serata dell'1 gennaio dal Tg1, l'ex presidente del Consiglio è stato investito da un forte eco. Le sue parole infatti sono risultate incomprensibili, tanto da scatenare Striscia la Notizia che gli ha dedicato un intero servizio andato in onda nella puntata del 3 gennaio su Canale 5. "Tutto chiaro, no?", ironizza il Gabibbo. Tra gli argomenti dell'intervista al Tg1 l'Europa. La stessa su cui era tornato ai microfoni di Rai Radio1. "Riteniamo l'euro soltanto un fatto di rilevanza economica - diceva Prodi -. Guardate però che è un fatto di rilevanza politica perché l'Europa con una moneta unica ha una forza enormemente più grande nel mondo. Quando si preparava l'euro e avevo degli incontri con i presidenti cinesi, quelli non chiedevano altro che ...

