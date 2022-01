Roma, trasporto Atac a rischio riduzione: 600 dipendenti contagiati o in quarantena (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sale il numero di contagi fra gli autisti dell'Atac, mettendo il trasporto pubblico di Roma sempre più a rischio. Sono 450 gli autisti in quarantena, entrati a contatto con un positivo, e oltre 150 ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sale il numero di contagi fra gli autisti dell', mettendo ilpubblico disempre più a. Sono 450 gli autisti in, entrati a contatto con un positivo, e oltre 150 ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma trasporto Roma, trasporto Atac a rischio riduzione: 600 dipendenti contagiati o in quarantena Sale il numero di contagi fra gli autisti dell'Atac, mettendo il trasporto pubblico di Roma sempre più a rischio. Sono 450 gli autisti in quarantena, entrati a contatto con un positivo, e oltre 150 invece sono stati contagiati dal Covid. E tanto basta per temere un ...

