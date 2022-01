Ritrovato ' Il grano della bonifica lucchese' del pittore Alfredo Catarsini

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Non è mai andata perduta, come si credeva, e presto tornerà ad essere visibile al pubblico. 'Il', una delle opere più ambite di, è stata ritrovata in ...

Advertising

globalistIT : - CatelliRossella : Ritrovato dipinto di Catarsini, 'Grano della bonifica' - Arte - ANSA - solospettacolo : Ritrovato dipinto di Catarsini, 'Grano della bonifica' - statodelsud : Ritrovato dipinto di Catarsini, ‘Grano della bonifica’ - Pino__Merola : Ritrovato dipinto di Catarsini, ‘Grano della bonifica’ -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato grano

Non è mai andata perduta, come si credeva, e presto tornerà ad essere visibile al pubblico. 'Ildella bonifica lucchese', una delle opere più ambite di Alfredo Catarsini, è stata ritrovata in Maremma presso l'antiquario grossetano Maurizio Ticci, che lo aveva acquisito per la sua ...... dopo la 'scoperta' di un ritratto femminile nel Museo di Anagni (Roma), adesso viene reso noto che 'Ildella bonifica lucchese' una delle opere più ambite di Catarsini, è statoin ...Perse le tracce da dodici anni, l'opera tornerà a essere visibile al pubblico con diverse mostre, che si terranno in Toscana, fra Grosseto, Viareggio e Lucca ...Il grande dipinto di Catarsini tornerà visibile al pubblico dal 3 al 12 gennaio nella galleria Ticci a Grosseto, dal 17 gennaio a Viareggio ...