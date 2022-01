Ritorno in classe, Giani (Toscana): “Decide il governo, ma chi sostiene lo slittamento di 14 giorni non sbaglia” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sulle scuole "la competenza è nazionale e non regionale", ma "credo che ci sia ragionevolezza nelle parole di chi sostiene la necessità di uno slittamento" della riapertura, "però preferisco non pronunciarmi prima di un confronto con gli altri governatori". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sulle scuole "la competenza è nazionale e non regionale", ma "credo che ci sia ragionevolezza nelle parole di chila necessità di uno" della riapertura, "però preferisco non pronunciarmi prima di un confronto con gli altri governatori". L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, Gimbe: “Se si tengono aperte le scuole, bisogna chiudere altro”. De Luca: “Rinviare di 20-30 gio… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - ProDocente : Ritorno in classe, in Germania si riparte dopo le vacanze di fine anno: a Berlino test antigenici quotidiani per gl… - ProDocente : Ritorno in classe, Giani (Toscana): “Decide il governo, ma chi sostiene lo slittamento di 14 giorni non sbaglia” - orizzontescuola : Ritorno in classe, Giani (Toscana): “Decide il governo, ma chi sostiene lo slittamento di 14 giorni non sbaglia” -