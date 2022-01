Ritorno a scuola | il Governo allontana l’idea dello slittamento Resta ipotesi nuova quarantena

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Non sembra esserci all’orizzonte unodelle date di apertura scuole post vacanze per difendersi dal contagio delle variante Omicron. Sembra essere questa, infatti, la posizione delche a breve si riunirà per decidere su eventuali modifiche per quanto riguarda l’ambito. Autorevoli fonti diassicurano all’Adnkronos che l’orientamento dell’esecutivoquello di L'articolo .

Nonostante gli appelli a posticipare le lezioni, come quello di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che chiede 'il semplice rinvio del. Prendere 20/30 giorni di ...Contagi in salita edopo le vacanze: il governo frena sull'ipotesi di un rinvio. Fonti dell'esecutivo assicurano che l'orientamento è quello di mantenere la data attuale per ildegli studenti ..."Rinviare il ritorno a scuola" De Luca ha poi aggiunto: "Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate, con l'obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre nel ...Nessuna marcia indietro: si torna sui banchi di scuola il 10 gennaio. In Campania, il presidente De Luca propone di rimandare di 20-30 giorni.