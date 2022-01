Rientro in classe, Gimbe: “Se si tengono aperte le scuole, bisogna chiudere altro”. De Luca: “Rinviare di 20-30 giorni il ritorno in aula” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Aprire, come aprire, quando aprire. E dopo: in Italia la questione è tutto tranne che definitiva. Al momento è confermata la riapertura del 10 gennaio per tutti gli istituti di ogni ordine e grado (con qualche regione che anticipa al 7), ma nei prossimi giorni si terrà un consiglio dei ministri in cui certamente si discuterà di nuove regole per contrastare l’aumento dei nuovi casi. La data della riunione ministeriale non è ancora stata fissata, ma è possibile che si tenga mercoledì 5 gennaio. Nel frattempo il dibattito è aperto. E il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha deciso di entrarci a modo suo: “In relazione alla riapertura delle scuole, sento circolare l’ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati – ha scritto in una nota – Mi sembrerebbe una misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto ingestibile. Credo che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Aprire, come aprire, quando aprire. E dopo: in Italia la questione è tutto tranne che definitiva. Al momento è confermata la riapertura del 10 gennaio per tutti gli istituti di ogni ordine e grado (con qualche regione che anticipa al 7), ma nei prossimisi terrà un consiglio dei ministri in cui certamente si discuterà di nuove regole per contrastare l’aumento dei nuovi casi. La data della riunione ministeriale non è ancora stata fissata, ma è possibile che si tenga mercoledì 5 gennaio. Nel frattempo il dibattito è aperto. E il governatore della Campania Vincenzo Deha deciso di entrarci a modo suo: “In relazione alla riapertura delle, sento circolare l’ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati – ha scritto in una nota – Mi sembrerebbe una misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto ingestibile. Credo che si ...

