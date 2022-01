Riapertura scuole: obiettivo è limitare la Dad, ma il rientro può slittare. Domani Bianchi incontra i sindacati. Il 5 gennaio giorno decisivo? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si avvicina il rientro a scuola, previsto nelle diverse regioni tra il 7 e il 10 gennaio, e si torna a discutere di didattica a distanza. La corsa dei contagi spinge alcune Regioni a chiedere di riprendere con la didattica a distanza, per limitare i contatti e potenziare le vaccinazioni tra i più piccoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si avvicina ila scuola, previsto nelle diverse regioni tra il 7 e il 10, e si torna a discutere di didattica a distanza. La corsa dei contagi spinge alcune Regioni a chiedere di riprendere con la didattica a distanza, peri contatti e potenziare le vaccinazioni tra i più piccoli. L'articolo .

