Repubblica | Elmas ieri è risultato prima negativo e poi di nuovo positivo al Covid | rinviato il rientro

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Secondo quanto scrive, il ritorno dia Napoli è stato ritardato da alcuni tamponi dall’esito dubbio. Il giocatore azzurro è stato bloccato in Macedonia perché contagiato dalsi è sottoposto a due tamponi: il primo è, il secondo. Dunque non potrà tornare in squadra neanche oggi. “, in Macedonia,poi die ha dovuto rinviare il. C’è ottimismo su Malcuit e Petagna, in isolamento, ma forse solo fino a oggi, per un contatto ravvicinato con un infetto. Piuttosto c’è qualche ansia a Torino, visto che Pellegrini e Kaio Jorge ...