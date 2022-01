Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di lunedì 3 gennaio 2022) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi in Italia legato anche al diffondersi della variante Omicron. Un rialzo che sembra inarrestabile. I dati L’incidenza dei casi Covid in Italia è in netto aumento nell’ultima settimana, con 781 caso ogni 100mila abitanti, più del doppio rispetto a 7 giorni fa quando si era a 351 casi per centomila abitanti. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 10,7% (rilevazione del 23 dicembre) contro il 9,6% (del 16 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,9% contro il 11,9%, si legge nel monitoraggio dell'Iss. Sale anche l'indice Rt che arriva a 1,18. La Lombardia, vero focolaio di questa ondata di natale, da lunedì prossimo sarà in zona ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 gennaio 2022) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi inlegato anche al diffondersi della variante Omicron. Un rialzo che sembra inarrestabile. I dati L’incidenza dei casi Covid inè in netto aumento nell’ultima settimana, con 781 caso ogni 100mila abitanti, più del doppio rispetto a 7 giorni fa quando si era a 351 casi per centomila abitanti. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 10,7% (rilevazione del 23 dicembre) contro il 9,6% (del 16 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,9% contro il 11,9%, si legge nel monitoraggio dell'Iss. Sale anche l'indice Rt che arriva a 1,18. La Lombardia, vero focolaio di questa ondata di natale, da lunedì prossimo sarà in...

albertoangela : Questa sera alle 21.25 su @RaiUno torna #Meraviglie. Nel nostro viaggio in Italia, partiremo dalle isole di Procida… - RegioneLazio : Prosegue il nostro progetto Ossigeno: piantare sei milioni di alberi, uno per ogni cittadino del Lazio. Pubblicato… - Agenzia_Ansa : Tangenti per appalti Covid tra champagne e carne pregiata. In carcere dirigente Regione Puglia, due imprenditori ai… - NuovaScintilla : 3/1/22. Vivace protesta di Barbara Penzo (Pd; foto) per il rinvio della discussione in Commissione per l'utilizzo d… - unchimico : @antoniomariana6 @stebaraz @AvvocatoAtomico delle rinnovabili è, soprattutto per l'eolico, semplicemente una faccen… -