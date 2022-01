Reggina | ritorno di Sounas? Parola al procuratore | l’ex Cirillo interviene sulla questione

Advertising

settalese : RT @Reggina_1914: Su Helbiz Live puoi guardare il girone di ritorno della Reggina a 24,99€ con un unico pagamento e disponibile su tutti i… - Reggina_1914 : Su Helbiz Live puoi guardare il girone di ritorno della Reggina a 24,99€ con un unico pagamento e disponibile su t… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Folorunsho potrebbe terminare in anticipo il prestito, possibile il rit… - TUTTOB1 : Pordenone: Folorunsho verso il ritorno alla Reggina - citynowit : Nelle ultime ore voci insistenti di un possibile ritorno del centrocampista -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina ritorno

StrettoWeb

Infatti, come riporta la testata CityNow.it di Reggio Calabria, laconta a oggi ben 20 ... Fabio del Lillo: 'Vediamo come si evolve la situazione, di certo la preparazione alal ...... è altrettanto certo che allain questo girone diserve decisamente dell'altro per arrivare al primo obiettivo indispensabile da raggiungere che è la permanenza.Reggina-Brescia logicamente a rischio, causa l'alto numero dei contagiati in casa amaranto, ma la posizione del club lombardo non è cambiata rispetto a qualche settimana fa, quando ...L’ex amaranto Bruno Cirillo, procuratore di Dimitrios Sounas, ha parlato della possibilità che il suo assistito Sounas torni alla Reggina Laribi-Sounas stuzzica, ma nulla più. Perché il primo tornereb ...