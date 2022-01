Ravanusa, il video inedito dell'esplosione | Video (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un filmato inedito aiuta a ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto a Ravanusa l'11 dicembre scorso. Le immagini di una telecamera di sorveglianza mostrano l'arrivo di un'auto - se ne distinguono i fari in lontananza - poi il boato, il crollo delle due palazzine e la fuga delle due persone che erano all'interno dell'auto e rimaste illese. L'esplosione ha provocato la morte di 9 persone. Guarda tutti i Video esplosione a Ravanusa: il disastro visto dall'alto Video Le ricerche dei soccorritori sono proseguite per tutta la notte a Ravanusa, ...Caserta, crolla palazzina per una fuga di gas Video Una ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un filmatoaiuta a ricostruire la dinamica'incidente avvenuto al'11 dicembre scorso. Le immagini di una telecamera di sorveglianza mostrano l'arrivo di un'auto - se ne distinguono i fari in lontananza - poi il boato, il crolloe due palazzine e la fugae due persone che erano all'interno'auto e rimaste illese. L'ha provocato la morte di 9 persone. Guarda tutti i: il disastro visto dall'altoLe ricerche dei soccorritori sono proseguite per tutta la notte a, ...Caserta, crolla palazzina per una fuga di gasUna ...

