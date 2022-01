Ravanusa, il video inedito dell'esplosione dell'11 dicembre (Di lunedì 3 gennaio 2022) Agli atti dell'inchiesta della Procura di Agrigento che indaga sull'esplosione avvenuta l'11 dicembre, a Ravanusa in cui hanno perso la vita 9 persone (oltre al piccolo Samuele che è rimasto nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Agli atti'inchiestaa Procura di Agrigento che indaga sull'avvenuta l'11, ain cui hanno perso la vita 9 persone (oltre al piccolo Samuele che è rimasto nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa video Ravanusa, il video inedito dell'esplosione dell'11 dicembre Agli atti dell'inchiesta della Procura di Agrigento che indaga sull'esplosione avvenuta l'11 dicembre, a Ravanusa in cui hanno perso la vita 9 persone (oltre al piccolo Samuele che è rimasto nel grembo della mamma) ci sono anche le immagini di alcune telecamere del sistema di videosorveglianza della zona ...

