Ravanusa, il video inedito dell’esplosione agli atti dell’inchiesta: le immagini delle telecamere di sorveglianza (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un video finora inedito è agli atti dell’inchiesta della procura di Agrigento sull’esplosione avvenuta a Ravanusa, in provincia di Agrigento, l’11 dicembre scorso, che ha provocato la morte di 9 persone, oltre al piccolo Samuele ancora in grembo alla mamma. Nelle immagini, riprese da alcune telecamere del sistema di videosorveglianza della zona, si vede un’auto transitare poco prima del fatto nell’area vicina all’esplosione. Quindi detriti che volano ovunque. Cominceranno martedì – ad opera del collegio peritale che è coordinato dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella – le operazioni di scavo, di campionamento di terre di scavo, analisi visive e strumentali nell’area rossa di via Trilussa. Il pool che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Unfinoradella procura di Agrigento sull’esplosione avvenuta a, in provincia di Agrigento, l’11 dicembre scorso, che ha provocato la morte di 9 persone, oltre al piccolo Samuele ancora in grembo alla mamma. Nelle, riprese da alcunedel sistema didella zona, si vede un’auto transitare poco prima del fatto nell’area vicina all’esplosione. Quindi detriti che volano ovunque. Cominceranno martedì – ad opera del collegio peritale che è coordinato dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella – le operazioni di scavo, di campionamento di terre di scavo, analisi visive e strumentali nell’area rossa di via Trilussa. Il pool che ...

