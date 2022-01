Quirinale | Salvini vuole il tavolo coi leader | Letta lo ferma | “Via il nome di Berlusconi” Il M5s del Senato vota per il bis di Mattarella

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Matteovestirsi da croupier già da un mesetto: ripete da settimane chemettere tutti idi partito intorno alper parlare di“fare presto” perché le emergenze sono altre (dando per implicito che eleggere il nuovo capo dello Stato non lo è). Ad ogni modo se il suo doveva essere l’inizio della discussione per il momento sta andando malino: il Partito democratico fa sapere che finché su quelc’è ildi Silvio, non c’è trattativa che tenga. Perfino Irene Tinagli, eurodeputata e vicesegretario del Pd, che fa parte dell’area più moderata del partito, dice che l’ex presidente del Consiglio è una figura “non adeguata”. E ilEnrico ...

...l'assemblea dei senatori M5s riunita oggi per un aggiornamento sulla partita per ilsi ... Intanto, fonti della Lega vicine a Matteofanno filtrare irritazione nei confronti dle ...... una volta capite le intenzioni dei Dem, Berlusconi, Meloni edovrebbero tornare a riunirsi per mettere a punto la loro strategia sul. L'ex premier da Arcore sarebbe intanto ...Partiti mai così distanti sulla corsa al Colle mentre ora si aspetta solo la data ufficiale per il via: a bloccare le possibili intese sul Quirinale resta la candidatura di Silvio Berlusconi, che va l ...I senatori del M5S chiedono di fare pressing per una riconferma dell'attuale presidente, che però non sembra essere disposto a un altro mandato. Sullo sfondo si consuma lo scontro tra Lega e Pd ...