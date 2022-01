Quirinale | la lettera di Fico con la data del primo scrutinio

(Di lunedì 3 gennaio 2022), l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entra nel vivo. Il Presidente della Camera, Roberto, farà pubblicare domani 4 gennaio due lettere. La prima indirizzata al Capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella, e la seconda ai governatori delle regioni. Recheranno entrambe lain cui i 1009 grandi elettori sono chiamati al voto per scegliere il nuovo inquilino del Colle. Mattarella si è insediato il 3 febbraio del 2015 e quindi, in base all’articolo 85 della Costituzione, trenta giorni prima che scada il termine del settennato, scatta la chiamata a raccolta da parte della terza carica dello Stato., chi sono i grandi elettori Secondo gli osservatori, lain cui cominceranno le votazioni per ilsarà probabilmente lunedì 24 o martedì 25 ...

Ci sarà una suddivisione percon i grandi elettori, che si sistemeranno al di fuori dell'Aula in attesa della propria iniziale, per evitare la formazione della calca nell'emiciclo. Il ...... che cercò in tutti i modi di impedire il governo Draghi di unità nazionale, voluto dal. ... Domani la convocazione di Fico Il presidente della Camera Roberto Fico domani spedisce ladi ...Una votazione per grandi elettori vaccinati. Per il nuovo Presidente della Repubblica potrebbe essere necessario esibire il super green pass. Non appena il governo deciderà di estendere l’impiego dell ...L’Italia si appresta a eleggere il nuovo inquilino del Colle. E l’elezione del Presidente della Repubblica è contornata spesso da tante curiosità ...