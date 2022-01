Quirinale, domani Fico annuncia la data della votazione. Il rebus delle misure anti - covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) La data più probabile sembra essere lunedì 24 gennaio, l'alternativa è partire il 25. Sul voto pesa però la corsa del virus. Già esclusa l'ipotesi del voto a distanza, si valuta la presenza per fasce ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lapiù probabile sembra essere lunedì 24 gennaio, l'alternativa è partire il 25. Sul voto pesa però la corsa del virus. Già esclusa l'ipotesi del voto a distanza, si valuta la presenza per fasce ...

Advertising

MassimGiannini : RT @LaStampa: Incognita Covid sul voto per il Quirinale: domani la data, tra contagi e assenze, ecco cosa può accadere - ZenatiDavide : Incognita Covid sul voto per il Quirinale: domani la data, tra contagi e assenze, ecco cosa può accadere: C’è una d… - serenel14278447 : Incognita Covid sul voto per il Quirinale: domani la data, tra contagi e assenze, ecco cosa può accadere… - Piergiulio58 : Incognita Covid sul voto per il Quirinale: domani la data, tra contagi e assenze, ecco cosa può accadere. - msn_italia : Incognita Covid sul voto per il Quirinale: domani la data, tra contagi e assenze, ecco cosa può accadere -