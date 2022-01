Quirinale, basta con la litania del “pacificatore”. A legittimare Berlusconi è il voto del Parlamento (Di lunedì 3 gennaio 2022) Assicurarsi che il cervello sia collegato alla bocca è, per un politico, un dovere preciso e non un optional. Vale a destra quanto a sinistra. Eppure, la battaglia (già) in corso sul Quirinale farebbe pensare al contrario. Stando almeno al contenuto dell’intervista di ieri di Maria Stella Gelmini e di quella odierna di Luigi Zanda, entrambe rilasciate alla Stampa. La ministra forzista mette in piede in fallo nel momento in cui presenta come «pacificatrice» la candidatura al Colle di Silvio Berlusconi dopo aver ricordato che «il centrodestra si presenta a questo appuntamento con un vantaggio numerico e politico». Come riesca a conciliare i due concetti resta un mistero. Anche per il Cavaliere è difficile essere super partes, quindi «pacificatore», e godere nel contempo del «vantaggio politico e numerico» di una parte, cioè il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Assicurarsi che il cervello sia collegato alla bocca è, per un politico, un dovere preciso e non un optional. Vale a destra quanto a sinistra. Eppure, la battaglia (già) in corso sulfarebbe pensare al contrario. Stando almeno al contenuto dell’intervista di ieri di Maria Stella Gelmini e di quella odierna di Luigi Zanda, entrambe rilasciate alla Stampa. La ministra forzista mette in piede in fallo nel momento in cui presenta come «pacificatrice» la candidatura al Colle di Silviodopo aver ricordato che «il centrodestra si presenta a questo appuntamento con un vantaggio numerico e politico». Come riesca a conciliare i due concetti resta un mistero. Anche per il Cavaliere è difficile essere super partes, quindi «», e godere nel contempo del «vantaggio politico e numerico» di una parte, cioè il ...

