Quelli che hanno criticato sui social la Fialdini per l'intervista a Diana Del Bufalo (registrata) (Di lunedì 3 gennaio 2022) Delle due l'una: o non riusciamo più ad avere un minimo di capacità di discernimento, oppure – pur di riuscire a raccogliere i like sui social network – passiamo sopra all'evidenza. Nel corso della giornata di ieri, ci sono state una serie di critiche sui social network alla giornalista Francesca Fialdini, presentatrice della trasmissione domenicale Da noi a ruota libera per l'intervista, andata in onda il 2 gennaio, a Diana Del Bufalo. Le critiche partivano da questo presupposto: visto il gran caos che si è scatenato dopo la diretta Instagram dell'attrice romana in cui ha espresso un punto di vista critico sui vaccini, perché la Fialdini non ha rivolto alcuna domanda a Diana Del Bufalo in merito all'accaduto? La risposta è semplice: ...

