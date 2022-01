Quarantena, isolamento, green pass: facciamo ordine sulle nuove regole (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti nuove delibere, passi indietro, cambiamenti. Orientarsi tra le regole della Quarantena e dell’isolamento sta diventando complicato per decine di migliaia di italiani alle prese con il virus, che siano essi contagiati o semplicemente entrati a contatto con persone positive. E’ opportuno dunque fare luce su un quadro in costante evoluzione ricordando che il prossimo 10 gennaio l’ormai noto ‘green pass rafforzato’ sarà necessario per lo svolgimento di tante attività e per l’accesso a luoghi prima aperti anche ai possessori di green pass semplice. Di seguito un riepilogo su ciò che c’è da sapere sulle nuove direttive relative al Covid-19: regole su ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutidelibere,i indietro, cambiamenti. Orientarsi tra ledellae dell’sta diventando complicato per decine di migliaia di italiani alle prese con il virus, che siano essi contagiati o semplicemente entrati a contatto con persone positive. E’ opportuno dunque fare luce su un quadro in costante evoluzione ricordando che il prossimo 10 gennaio l’ormai noto ‘rafforzato’ sarà necessario per lo svolgimento di tante attività e per l’accesso a luoghi prima aperti anche ai possessori disemplice. Di seguito un riepilogo su ciò che c’è da saperedirettive relative al Covid-19:su ...

