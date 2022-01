“Quanto siete sensuali?” Le Donatella e il loro capodanno bollente: fan in estasi – VIDEO (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le Donatella anche per capodanno non hanno perso occasione di far divertire i fan con dei VIDEO strepitosi, l’ultimo è strepitoso Le abbiamo conosciute in una delle stagioni di “X-Factor“, il duo musicale ha poi continuato la carriera tra canzoni e comparse in tv. Le Donatella hanno conquistato il pubblico italiano partecipando al “Grande fratello L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 3 gennaio 2022) Leanche pernon hanno perso occasione di far divertire i fan con deistrepitosi, l’ultimo è strepitoso Le abbiamo conosciute in una delle stagioni di “X-Factor“, il duo musicale ha poi continuato la carriera tra canzoni e comparse in tv. Lehanno conquistato il pubblico italiano partecipando al “Grande fratello L'articolo proviene da YesLife.it.

__lunatica_ : per chi ha avuto il covid, dopo quanto siete risultati negativi? - Jessica05461139 : RT @GiuntaFlavia: Io sono schifata, quanta cattiveria, frustrazione e ossessione covate dentro, curatevi e spero che la giustizia e il temp… - Lilly10900 : Katia che sta preparando la cordata compreso Barù e Giucas per votare le sorelle. QUANTO SIETE STRONZEEE BARU TORNATE A CASA #gfvip - Mar81697715Mar : RT @GiuntaFlavia: Io sono schifata, quanta cattiveria, frustrazione e ossessione covate dentro, curatevi e spero che la giustizia e il temp… - drxmwxrks : i commenti mi piscio sis siamo su twitter come se fare like qua sopra facesse fare dei soldi alla gente, ma vivete… -