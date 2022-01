Qualificazioni Atp Melbourne 2022 | Seppi e Vavassori al turno decisivo

Advertising

sportface2016 : #Tennis #ATPMelbourne Andreas #Seppi e Andrea #Vavassori al turno decisivo delle qualificazioni - sportface2016 : Qualificazioni #AtpMelbourne 2022: programma, orari e ordine di gioco notte 3 gennaio - livetennisit : ATP 250 Melbourne: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Travaglia nel Md e Cecchinato e Seppi nelle qualifi… - ilsainel : Qualificazioni torneo Challenger in Australia: talmente tanta gente ha dato forfait per covid che partecipano un qu… - livetennisit : ATP 250 Adelaide e Melbourne: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Atp

01.00 Tennis,Melbourne Summer Set: primo turno- Nessuna copertura tv/streaming. ( Seppi vs Zapata Miralles, 1° incontro dalle 01.00; Vavassori vs Pouille, 4° incontro e inizio ...Oltre all'Cup , la prima settimana della stagione tennistica 2022 prevede ben due tornei maschili e tre ...primo turno se la vedranno entrambi contro un giocatore proveniente dalle. ...Marco Cecchinato non è sceso in campo per le qualificazioni all'ATP di Melbourne. Il siciliano, per motivi da chiarire, non ha giocato il match contro il francese Lucas Pouille e al suo posto è subent ...FORLI' (ITALPRESS) - Al via lunedì 3 gennaio gli incontri del tabellone principale del primo Challenger Città di Forlì, che apre la stagione italiana ed europea del tennis internazionale Atp e che si ...