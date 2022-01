Quali sanno le tendenze beauty del prossimo anno? Ce lo svela Pinterest con 5 nuove tendenze da tener d'occhio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come ogni anno, Pinterest è la piattaforma che prima anticipa tendenze, previsioni, azzardi (anche) per quanto riguarda il mondo beauty. Le ricerche condotte dagli utenti mostrano infatti spunti, idee, tendenze e direzioni che stanno attirando – e lo faranno sempre più – l’attenzione del web. I beauty trend 2022 sembrano essere fortemente influenzate dalla Gen Z. D’altra parte, come riportato dall’annuale Pinterest Predicts, le ricerche puntano tutte verso una bellezza non solo più sostenibile ma anche più giocosa e divertente, fatta di riscoperte e revival, trasformata in un potente mezzo per raccontare – anche – la propria personale espressivirà. Ecco cosa c’è in classica. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come ogniè la piattaforma che prima anticipa, previsioni, azzardi (anche) per quanto riguarda il mondo. Le ricerche condotte dagli utenti mostrano infatti spunti, idee,e direzioni che stattirando – e lo farsempre più – l’attenzione del web. Itrend 2022 sembrano essere fortemente influenzate dalla Gen Z. D’altra parte, come riportato dall’annualePredicts, le ricerche puntano tutte verso una bellezza non solo più sostenibile ma anche più giocosa e divertente, fatta di riscoperte e revival, trasformata in un potente mezzo per raccontare – anche – la propria personale espressivirà. Ecco cosa c’è in classica. ...

Advertising

intomyhood : domanda super urgente quali sono quegli animali super fighi che sanno fare le dighe? - MatteoTocchi : @fabio_sona @Cazzaccimiei1 Lei non ha argomenti le perizie lo sanno pure i sassi quali sono gli esisti. Se uno sta… - FrancescaCose : @AndreOlivieri87 @GianandreaGaian Terapie intensive non solo XCovid; ci sono enti che ne sanno +di me e di lei che… - vmonegasque : ed invidio tutte le persone che sono in grado di comunicare con tutti e che sono solari come non mai; le invidio da… - voce_neldeserto : ci sono persone, per le quali, in Italia tutto è negativo. asseriscono anche che i Rettori vengono nominati dalla… -