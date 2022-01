“Qua dentro non possiamo farlo”. GF Vip, Manila Nazzaro se lo lascia sfuggire: finora nessuno se n’era accorto (Di lunedì 3 gennaio 2022) dentro la casa del GF Vip il tempo corre veloce, protagonista di queste ore è Manila Nazzaro. L’ex miss Italia ha rivelato un particolare che a molti era sfuggito e che ha acceso immediatamente le chiacchiere in rete. Prima di lei a movimentare la casa era stata Katia Ricciarelli, alle prese con le violente critiche piovute contro di lei dopo le frasi su Manuel Bortuzzo. Nel dettaglio aveva rimproverato l’ex nuotatore per non aver chiuso la porta. “Katia, ti ho difeso quando eri difendibile… adesso rasenti il ridicolo. Eppure sei una donna datata. Fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere ‘onestamente’ quanto sei brava tu ad aprire e chiudere le porte da seduta… Cafona”, ha scritto un amico di Manuel sui social. La polemica poi non è finita. “Katia sei una iena parli male di tutti … devi essere servita e riverita ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)la casa del GF Vip il tempo corre veloce, protagonista di queste ore è. L’ex miss Italia ha rivelato un particolare che a molti era sfuggito e che ha acceso immediatamente le chiacchiere in rete. Prima di lei a movimentare la casa era stata Katia Ricciarelli, alle prese con le violente critiche piovute contro di lei dopo le frasi su Manuel Bortuzzo. Nel dettaglio aveva rimproverato l’ex nuotatore per non aver chiuso la porta. “Katia, ti ho difeso quando eri difendibile… adesso rasenti il ridicolo. Eppure sei una donna datata. Fatti prestare la carrozzina da Manuel domani e facci vedere ‘onestamente’ quanto sei brava tu ad aprire e chiudere le porte da seduta… Cafona”, ha scritto un amico di Manuel sui social. La polemica poi non è finita. “Katia sei una iena parli male di tutti … devi essere servita e riverita ...

Advertising

Mattias76753462 : RT @73737eeu: Gianmaria:'Ma c sij vegan a cazz tuoj e pulpett ier t sij magnat(sei vegana a cazzi tuoi intanto ieri le polpette te le sei m… - NinaNigro86 : @MilaVolani E ci ricordiamo all'inizio 'se mi danno il materiale (donne) qua faccio un macello' e ieri diceva che d… - AwP3R_GC : RT @Lymond15: @borghi_claudio Sta qua dentro Zampetti. - cherry19611883 : RT @rainbow20202020: Manila: 'Loro hanno attaccato me per poter risplendere. Probabilmente sono debole, ma sono forte degli affetti qua den… - 99_fairy_ : RT @rainbow20202020: Manila: 'Loro hanno attaccato me per poter risplendere. Probabilmente sono debole, ma sono forte degli affetti qua den… -