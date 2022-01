Progetti di riqualificazione urbana Il plauso del presidente Marco Intravaia all’amministrazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) MONREALE – “Con l’arrivo di cinque milioni di euro ministeriali per Progetti di rigenerazione urbana, l’amministrazione comunale conferma di credere e perseguire la riqualificazione dei quartieri storici come obiettivo di crescita per la città”. Con queste parole il presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia, ha plaudito al lavoro dell’amministrazione e degli uffici comunali (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di lunedì 3 gennaio 2022) MONREALE – “Con l’arrivo di cinque milioni di euro ministeriali perdi rigenerazione, l’amministrazione comunale conferma di credere e perseguire ladei quartieri storici come obiettivo di crescita per la città”. Con queste parole ildel Consiglio comunale di Monreale,, ha plaudito al lavoro dell’amministrazione e degli uffici comunali (Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Progetti di riqualificazione urbana Il plauso del presidente Marco Intravaia all'amministrazione -… - regionepiemonte : Bando pubblico rivolto agli Enti Pubblici (Province, Città metropolitana, Comuni, Enti Parco) del Piemonte per la s… - SACEgroup : SACE, con #GaranziaGreen, garantisce un finanziamento di €5 mln erogato da @intesasanpaolo a favore di Novamobili p… - napolicittametr : Metronapoli - Lieto: cinque delibere per importanti progetti di restauro e riqualificazione urbana - PNRRistruzione : Un intervento di adeguamento sismico attivato nel 2020 e in fase di realizzazione grazie ai fondi per la messa in s… -