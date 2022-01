Prodotti De Nigris | il top del made in Italy

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’aceto è senza dubbio un ingrediente apprezzato e importante nella cucina italiana e internazionale. Di aceti esistono numerose varietà, tutte caratterizzate dalla presenza di acido acetico. Come in molti altri ambiti, soprattutto gastronomici, è la qualità a determinare la bontà del prodotto e la sua capacità di imporsi tra le eccellenze delin. Se si vogliono usare gli aceti migliori un consiglio è orientarsi suiDeche si presentano in una gamma completa, declinata per rispondere a tutte le esigenze e necessità del gusto. Dai classici aceti di vino a quelli di mele, di riso, di melograno di miele, passando per eccellenze come l’aceto balsamico di Modena IGP, un autentico valore della tradizione enogastronomici italiana nel mondo. IDe...