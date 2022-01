Procura di Palermo | Marzia Sabella nuovo vicario reggente

(Di lunedì 3 gennaio 2022), 56 anni, è ildelladi. Ha preso il posto deltore aggiunto Salvatore De Luca, che si insedierà a Caltanissetta, cometore capo. La nomina arriva dopo quella di Francesco Lo Voi, scelto dal Csm per guidare ladi Roma, ruolo che dovrebbe assumere entro la fine del mese., first appeared on il Mattino di Sicilia.

