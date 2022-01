Primavera | rinviata una giornata di campionato e i quarti di Coppa Italia

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Cambia di programma per laNon torneranno in campo nel fine settimana le squadre della. Come comunicato dalla Lega Serie A è statala quindicesimadeldi categoria in programma tra venerdì 7 e domenica 9 gennaio. Rinviati anche i match validi per idi finale delladi categoria. Le date dei recuperi saranno decisi nei prossimi giorni. L'articolo proviene da intermagazine.