Previsioni del meteo della settimana: dopo il sole torna il freddo gelido, Epifania con la neve (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2021 si è concluso, meteorologicamente parlando, con temperature che definire inusuali per il periodo è un eufemismo: anche sopra i 1200 metri, in molte parti d’Italia, le temperature hanno toccato vette che solitamente non si raggiungono se non in primavera, con il conseguente abbandono di giacche, sciarpe e guanti. Il 2022 e l’Epifania, invece, dovrebbero portare ad un raffreddamento deciso ed un meteo più consono al periodo. meteo, neve sugli appennini e al nord Le cose peggiorano anche nel Centro Italia, in particolare in Toscana, Umbria e Marche, con diversi rovesci e piogge. Sugli Appennini non mancheranno nevicate, soprattutto sopra i 1200 metri: i peggioramenti nel meteo saranno generalizzati. Se a Capodanno gli italiani hanno potuto festeggiare quasi “in maniche ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2021 si è concluso,rologicamente parlando, con temperature che definire inusuali per il periodo è un eufemismo: anche sopra i 1200 metri, in molte parti d’Italia, le temperature hanno toccato vette che solitamente non si raggiungono se non in primavera, con il conseguente abbandono di giacche, sciarpe e guanti. Il 2022 e l’, invece, dovrebbero portare ad un raffreddamento deciso ed unpiù consono al periodo.sugli appennini e al nord Le cose peggiorano anche nel Centro Italia, in particolare in Toscana, Umbria e Marche, con diversi rovesci e piogge. Sugli Appennini non mancheranno nevicate, soprattutto sopra i 1200 metri: i peggioramenti nelsaranno generalizzati. Se a Capodanno gli italiani hanno potuto festeggiare quasi “in maniche ...

