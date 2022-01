Advertising

SkySport : ?? MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON 0-1 Risultato finale ? ? #Moutinho (82') ? ?????????????? PREMIER LEAGUE - 21^ GI… - Luxgraph : Premier, Ronaldo inizia male il 2022: United ko contro il Wolverhampton - CorSport : #Premier , #United fermato dal #Wolverhampton : finisce 1-0?? - sportli26181512 : Manchester United-Wolves 0-1: video, gol e highlights: Cristiano Ronaldo e compagni vengono sconfitti 1-0 dai Wolve… - sportli26181512 : Premier, United fermato dal Wolverhampton: finisce 1-0: Parte male il 2022 dei Red Devils e di #CristianoRonaldo, b… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier United

MANCHESTER - La 21esima giornata diLeague si chiude con la sconfitta del Manchestercontro il Wolverhampton : all'Old Trafford finisce 1 - 0. Parte male il 2022 dei Red Devils e di Cristiano Ronaldo , che vengono beffati ...MANCHESTER - Inizia male il 2022 del Manchestere di Cristiano Ronaldo , sconfitti dal Wolverhampton nella 21esima giornata diLeague. All'Old Trafford basta una rete di Moutinho all'82' per beffare i Red Devils, che restano così a ...Nella partita odierna della ventunesima giornata di Premier League il Manchester United ha perso tra le mura amiche dell’Old Trafford per 1-0 contro il Wolverhampton. A decidere è stato un veterano po ...Parte alla grande il 2022 targato Premier League: pari e spettacolo tra Chelsea e Liverpool, successi al fotofinish per Guardiola e Conte.