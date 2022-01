Premier League, pareggio del Chelsea in casa contro il Liverpool: da 0-2 a 2-2 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Solo un pareggio a Stamford Bridge tra Chelsea e Liverpool: dopo un primo tempo spettacolare con 4 gol, nella ripresa nonostante l’intensità e l’alto tasso tecnico, Blues e Reds non riescono più a trovare la via della rete, concludendo lo scontro sul punteggio di 2-2 e dividendosi il bottino. In vantaggio 2 a 0, Salah e compagni si sono fatti rimontare dagli avversari in appena tre minuti a fine primo tempo, rientrando all’intervallo con lo stesso punteggio di parità con cui poi si è conclusa la sfida. Gol del solito duo Mané–Salah al 9? e al 26?; Kovacic al 42? (un tiro spettacolare) e Pulisic al 46? conquistano il punto per Tuchel. Un risultato che non soddisfa nessuno: sempre distanti una lunghezza l’uno dall’altro (43 e 42 punti), Chelsea e Liverpool vedono allontanarsi ancora di ... Leggi su footdata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Solo una Stamford Bridge tra: dopo un primo tempo spettacolare con 4 gol, nella ripresa nonostante l’intensità e l’alto tasso tecnico, Blues e Reds non riescono più a trovare la via della rete, concludendo lo ssul punteggio di 2-2 e dividendosi il bottino. In vantaggio 2 a 0, Salah e compagni si sono fatti rimontare dagli avversari in appena tre minuti a fine primo tempo, rientrando all’intervallo con lo stesso punteggio di parità con cui poi si è conclusa la sfida. Gol del solito duo Mané–Salah al 9? e al 26?; Kovacic al 42? (un tiro spettacolare) e Pulisic al 46? conquistano il punto per Tuchel. Un risultato che non soddisfa nessuno: sempre distanti una lunghezza l’uno dall’altro (43 e 42 punti),vedono allontanarsi ancora di ...

Advertising

brfootball : L 3-1 L 3-0 L 2-0 L 3-1 L 3-0 L 3-0 L 1-0 L 1-0 L 5-0 L 2-1 Arsenal's TENTH straight loss vs. City in the Premier… - InvictosSomos : LA BENDITA PREMIER LEAGUE. - SkySport : ?? CHELSEA-LIVERPOOL 2-2 Risultato finale ? ? #Mane (9’) ? #Salah (26’) ? #Kovacic (42’) ? #Pulisic (45+1’) ?… - TommyGaser : RT @brfootball: L 3-1 L 3-0 L 2-0 L 3-1 L 3-0 L 3-0 L 1-0 L 1-0 L 5-0 L 2-1 Arsenal's TENTH straight loss vs. City in the Premier League ??… - tcm24com : Premier League, ecco il programma della giornata #premier League inglese -