Premier League, giornata 21: parità fra Chelsea e Liverpool (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il match clou di giornata tra Chelsea e Liverpool finisce in pareggio favorendo il Manchester City che vince allo scadere all’Emirates. Successo all’ultimo respiro anche per il Tottenham mentre il Manchester United cade in casa. Di seguito l’analisi della giornata 21 di Premier League. Premier League – giornata 21: Chelsea-Liverpool 2-2, Arsenal-Man. City 1-2 Un pareggio amaro tra Chelsea e Liverpool: amaro perché entrambe perdono terreno dalla vetta. Hanno più di che rammaricarsi i Reds dato che erano andati avanti 0-2 in virtù delle reti di Manè e Salah ma, quando il match sembrava in pieno controllo, i Blues hanno pareggiato nell’arco di tre minuti con la splendida ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il match clou ditrafinisce in pareggio favorendo il Manchester City che vince allo scadere all’Emirates. Successo all’ultimo respiro anche per il Tottenham mentre il Manchester United cade in casa. Di seguito l’analisi della21 di21:2-2, Arsenal-Man. City 1-2 Un pareggio amaro tra: amaro perché entrambe perdono terreno dalla vetta. Hanno più di che rammaricarsi i Reds dato che erano andati avanti 0-2 in virtù delle reti di Manè e Salah ma, quando il match sembrava in pieno controllo, i Blues hanno pareggiato nell’arco di tre minuti con la splendida ...

Advertising

InvictosSomos : LA BENDITA PREMIER LEAGUE. - tvdellosport : ?? UDINESE-WATFORD: PRONTO LO SCAMBIO #Udinese e #Watford hanno definito il passaggio in Premier League del brasi… - brfootball : L 3-1 L 3-0 L 2-0 L 3-1 L 3-0 L 3-0 L 1-0 L 1-0 L 5-0 L 2-1 Arsenal's TENTH straight loss vs. City in the Premier… - RicMerighi : RT @tvdellosport: ?? UDINESE-WATFORD: PRONTO LO SCAMBIO #Udinese e #Watford hanno definito il passaggio in Premier League del brasiliano… - Baciccio_99 : Non so voi, ma questi potranno pure avere milioni a palate, ma chi cazzo va a giocare a #newcastle??!! Niente blaso… -