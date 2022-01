Premier League, capitombolo United contro i Wolves. Prima sconfitta per Rangnick (Di martedì 4 gennaio 2022) Prima sconfitta per il Manchester United di Rangnick nel posticipo che ha concluso l’ultima giornata di Premier League. I Red Devils sono caduti proprio all’Old Trafford contro il Wolverhampton di Bruno Lage a causa del gol da fuori area di Joao Moutinho al minuto 82?, scivolando così al settimo posto in classifica. Sopra, a due lunghezze, c’è il Tottenham, che però ha una partita in meno, mentre sotto a -2 ci sono proprio i Wolves. Si complica quindi la rincorsa per un posto in Champions League. La partita in sé ha dato ragione al risultato, e anzi forse gli ospiti avrebbero meritato qualcosa in più: la Prima vera occasione per la squadra di Rangnick infatti arriva solo al 67?, con Matic che serve ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022)per il Manchesterdinel posticipo che ha concluso l’ultima giornata di. I Red Devils sono caduti proprio all’Old Traffordil Wolverhampton di Bruno Lage a causa del gol da fuori area di Joao Moutinho al minuto 82?, scivolando così al settimo posto in classifica. Sopra, a due lunghezze, c’è il Tottenham, che però ha una partita in meno, mentre sotto a -2 ci sono proprio i. Si complica quindi la rincorsa per un posto in Champions. La partita in sé ha dato ragione al risultato, e anzi forse gli ospiti avrebbero meritato qualcosa in più: lavera occasione per la squadra diinfatti arriva solo al 67?, con Matic che serve ...

Advertising

InvictosSomos : LA BENDITA PREMIER LEAGUE. - tvdellosport : ?? UDINESE-WATFORD: PRONTO LO SCAMBIO #Udinese e #Watford hanno definito il passaggio in Premier League del brasi… - brfootball : L 3-1 L 3-0 L 2-0 L 3-1 L 3-0 L 3-0 L 1-0 L 1-0 L 5-0 L 2-1 Arsenal's TENTH straight loss vs. City in the Premier… - infoitsport : Oggi in TV, Premier League: Manchester United-Wolverhampton - infoitsport : Premier League, scivolone Manchester Utd: il Wolverhampton passa a Old Trafford, primo stop per Rangnick -