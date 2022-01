Politica | media | cultura L' inarrestabile discesa agli inferi di Hong Kong

(Di lunedì 3 gennaio 2022)negli ultimi anni ha visto la costante erosione delle sue libertà politiche e di quelle di espressione e di stampa, mentre attraverso la realizzazione della Greater Bay Area, con il ponte autostradale che ormai la unisce a Macao e alla Cina, rischia di venire totalmente assorbita dalla “Madrepatria”. Una madrepatria che diventa ogni giorno più forte e arrogante, conscia del costante aumento del suo peso economico, politico e militare negli equilibri mondiali. Non passa giorno, infatti, che da Pechino non giunga notizia dell’ennesimo atto di forza e della censura della più piccola forma di dissenso. E se fino al 30 giugno del 2020 i cittadini dipotevano sentirsi ancora relativamente al sicuro dall’implacabile repressione, dalla censura pervasiva e dall’imposizione del “pensiero unico” del Partito ...

...fosse stata preventivamente e accuratamente verificata dall'occhiuta e inquietante Polizia... Le organizzazioni deiche operavano liberamente sono state smantellate, mentre la città è ...Caso Peng Shuai, compaiono altri suoi video suistatali Il mistero di Peng Shuai, tennista ... il ministro degli Esteri, Wang Yi, ha avvertito: "La manipolazionedi alcuni politici ...Dal 2008 i ricchi sono sempre più ricchi ma è da quarant'anni che sono in guerra contro i poveri. Nuovi dati dimostrano che la pandemia ha ulteriormente. Articolo di Salvatore Palidda ...Un Parlamento di patrioti, una stampa totalmente allineata. Non passa giorno che la Cina non eserciti atti di forza e censura contro le più piccole forme di dissenso ...