(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lastravinskiana - di una “bellezza sconvolgente”, ammise Pierre Boulez - si andava costituendo per gradi con richiami, diramazioni e imprestiti assai ricchi. Nodo gordiano il rifiuto di ogni modernità o, meglio, la concezione di un comporre moderno che respingesse ogni modernità radicale, vale a dire le avanguardie. Cardine della proposta era, dopo il Pulcinella del 1919, uno stile compositivo basato su continui prestiti, rimandi, schemi del passato: una vera e propria imitatio dai maestri di Nôtre-Dame, ai grandi Fiamminghi e poi Monteverdi, Chopin, Rossini, Delibes e finanche Benny Goodman. Marc Fumaroli, il grande storico scomparso a giugno scorso, lo intese a meraviglia: “Il rifiuto di imitare rende schiavi; l’imitazione, invece, libera e fa osare con piena consapevolezza”. Ovviamente, in un genio di tale portata, le prove successive avrebbero dato forme ...

fauvismes : L'artista si staccò molto presto dalla poetica neoclassica e arrivò ad intraprendere la sua carriera artistica.

Nella vasta produzione stravinskijana, Pulcinella viene considerata l'opera capostipite della fase cosiddetta, e l'esempio più eclatante delladei recuperi della musica del ...... presentando lavori rappresentativi della suacome il Concertino per 12 strumenti, l'Ottetto per fiati, il Concerto "Dumbarton Oaks", alcune pagine pianistiche e, appunto, il ...Stravinskij, Balanchine, Bauhaus, Mondrian, rivivono in "Straviolin", la nuova coreografia di Fredy Franzutti per il Balletto del Sud ...