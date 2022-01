Pnrr | Commissione ha ricevuto domanda Italia per 21 miliardi

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lahagiovedì 30 dicembre la primadi erogazione presentata dall’nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per un valore di 21di euro di sostegno finanziario (al netto dei prefinanziamenti). Lo ha confermato il portavoce dell’esecutivo Eric Mamer a Bruxelles, spiegando come “ora ovviamente dobbiamo valutare il rispetto dei target per questo pagamento e lo faremo il prima possibile”. In una nota laricorda come il piano generale per la ripresa e la resilienza dell’sarà finanziato con 68,9di euro sotto forma di sovvenzioni e con 122,6di euro sotto forma di prestiti. I versamenti per l’nell’ambito del ...