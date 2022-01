Più di 200 kg di tabacchi illegali: 60enne denunciato dalla Polizia di Stato (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ingente sequestro dei Falchi della Squadra Mobile che hanno rinvenuto più di 200 kg di tabacchi lavorati esteri privi di contrassegno del Monopolio di Stato affidati in custodia ai militari della Guardia di Finanza. Nel corso dei servizi di perlustrazione del territorio dei giorni precedenti ai festeggiamenti di fine anno, i Falchi hanno attenzionato la zona di un parcheggio del rione Tamburi, dal quale si accede facilmente ad una serie di box privati. Percorrendo la strada limitrofa, i poliziotti hanno notato un box parzialmente aperto ed un uomo che, al suo interno, nascosto dietro una tenda, armeggiava vicino al alcuni scatoloni posizionati a terra. Sospettando che potesse trattarsi di artifizi pirotecnici, i Falchi hanno proceduto ad un’accurata perquisizione dei luoghi, rinvenendo più di mille stecche di sigarette delle diverse ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ingente sequestro dei Falchi della Squadra Mobile che hanno rinvenuto più di 200 kg dilavorati esteri privi di contrassegno del Monopolio diaffidati in custodia ai militari della Guardia di Finanza. Nel corso dei servizi di perlustrazione del territorio dei giorni precedenti ai festeggiamenti di fine anno, i Falchi hanno attenzionato la zona di un parcheggio del rione Tamburi, dal quale si accede facilmente ad una serie di box privati. Percorrendo la strada limitrofa, i poliziotti hanno notato un box parzialmente aperto ed un uomo che, al suo interno, nascosto dietro una tenda, armeggiava vicino al alcuni scatoloni posizionati a terra. Sospettando che potesse trattarsi di artifizi pirotecnici, i Falchi hanno proceduto ad un’accurata perquisizione dei luoghi, rinvenendo più di mille stecche di sigarette delle diverse ...

Advertising

_Carabinieri_ : Da trent’anni il CNSR si occupa delle attività di reclutamento e di selezione degli aspiranti #Carabinieri. Vuoi vi… - FBiasin : 200 metri #Tilli: “Oh oh oh…”. 250 metri #Bragagna: “Sta per succedere una cosa…”. 350 metri #Tilli: “Lo prendi F… - Agenzia_Ansa : Previsione Nomisma sul caro bollette: 'In assenza di interventi del governo avremmo un aumento del 61% per il gas;… - Kal_El4333 : @AgataCentasso @teatrolafenice Oltre 200 anni di storia non si cancellano... E certe cose più invecchiano e più han… - TarantiniTime : Più di 200 kg di tabacchi illegali: 60enne denunciato dalla Polizia di Stato -

Ultime Notizie dalla rete : Più 200 Fondi PNRR a Taormina: l'occasione persa del Palasport a Trappitello ... 880.200 euro per la piscina; 420.000 per il circolo del tennis. Ci sta la scelta di aver scelto lo stadio, dove verrà sostituito il manto in erba sintetica che Taormina rischiava di non avere più ...

Roma, trasporto Atac a rischio riduzione: 600 dipendenti contagiati o in quarantena ... con il virus che circolerà ancora più velocemente di quanto non sta facendo ora'. Di conseguenza, ... In quest'ottica si fanno pressioni sul Comune per sbloccare la stabilizzazione dei circa 200 ...

Mille miliardi in più, il 2021 dorato dei supericchi del mondo La Repubblica ... 880.euro per la piscina; 420.000 per il circolo del tennis. Ci sta la scelta di aver scelto lo stadio, dove verrà sostituito il manto in erba sintetica che Taormina rischiava di non avere...... con il virus che circolerà ancoravelocemente di quanto non sta facendo ora'. Di conseguenza, ... In quest'ottica si fanno pressioni sul Comune per sbloccare la stabilizzazione dei circa...