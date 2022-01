Pirlo è pronto al ritorno | richiesta a sorpresa per l’ex Juventus

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo l’addio allaè rimasto senza panchina.talento del calcio italiano potrebbe ripartire da una Nazionale straniera. Andreaha debuttato come allenatore la scorsa stagione sulla panchina dellae nonostante un’annata abbastanza tribolata è riuscito a raggiungere gli obiettivi. Il tecnico non solo ha ottenuto la qualificazione in Champions League, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DanyRoss70 : RT @TUTTOJUVE_COM: Nicolò Pirlo è pronto a tornare in campo: vicina la firma con un club di Serie B - TUTTOJUVE_COM : Nicolò Pirlo è pronto a tornare in campo: vicina la firma con un club di Serie B - calcio_andrea : RT @NicoSchira: ?? Escl. - Nicolò #Pirlo (classe 2003) pronto a ripartire da un club di Primavera 2. #calciomercato - Lillo9704 : RT @NicoSchira: ?? Escl. - Nicolò #Pirlo (classe 2003) pronto a ripartire da un club di Primavera 2. #calciomercato - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: ?? Escl. - Nicolò #Pirlo (classe 2003) pronto a ripartire da un club di Primavera 2. #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo pronto

ASCOLTA Il Parma sta pensando al figlio d'arte per la mediana:farà la spola fra Primavera e prima squadra Nicolò, figlio di Andrea, èa firmare per la sua nuova avventura al Parma. Il classe 2003 potrebbe essere un nuovo innesto per i crociati. A riportarlo è Nico Schirà, con il ragazzo ...... con il club brescianoa regalare a Inzaghi un nuovo terzino. A centrocampo le idee ... Ildelle 6 Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni giorno, orario aperitivo, le principali ...